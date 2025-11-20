CBP lanza campaña "Navidad en Noviembre" para agilizar trámites de permisos I-94

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) puso en marcha la campaña "Navidad en Noviembre", con el fin de invitar a los viajeros mexicanos a tramitar con anticipación sus permisos temporales I-94 antes de la llegada de las festividades decembrinas, cuando la demanda aumenta considerablemente.

La campaña inició este jueves 20 de noviembre y se extenderá hasta el día 26, con horarios ampliados: de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 7:00 p.m., y los domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., informó la oficina de Relaciones Públicas de la agencia.

¿Cuál es el proceso para obtener el I-94?

De acuerdo con CBP, cualquier ciudadano mexicano que requiera la Forma I-94, cuyo costo es de 30 dólares, debe ingresar a internet y completar el trámite a través de la aplicación CBPHome, incluyendo el prepago correspondiente.

Una vez realizado el proceso, el solicitante cuenta con siete días para acudir al módulo ubicado en el centro comercial y presentar la documentación necesaria para obtener su permiso.

¿Qué recomendaciones hace CBP para los viajeros?

La autoridad adelantó que la afluencia podría incrementarse en los próximos días, por lo que recomendó aprovechar esta campaña anual para evitar filas largas y agilizar el cruce durante la temporada navideña.