Fiscalía investiga presunto asalto a taxista tras inconsistencias en su declaración

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación luego de que el taxista Alan Eduardo Nava Gutiérrez denunciara haber sido asaltado la noche del martes en las inmediaciones del banco Santander, ubicado en la Zona Centro de Piedras Negras.

El afectado señaló que acudió al cajero automático para retirar 3 mil pesos en efectivo y, al salir, fue abordado por dos sujetos que lo intimidaron y le quitaron el dinero antes de darse a la fuga. Para respaldar su versión, presentó ante el Ministerio Público el comprobante de la transacción bancaria.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El delegado de la Fiscalía Región Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el caso está bajo revisión y que se llevan a cabo análisis de las cámaras de videovigilancia para confirmar la secuencia de los hechos. Detalló que existen inconsistencias entre el horario reportado en el váucher y los registros visuales obtenidos hasta el momento.

Explicó que el comprobante del retiro fue solicitado para precisar el momento exacto del suceso, ya que algunos elementos recabados "no coinciden con la presencia de personas en ese horario", lo que podría deberse a un error en el tiempo señalado por el denunciante.

¿Qué recomendaciones se han dado a la población?

El funcionario reiteró el llamado a la población a extremar precauciones al retirar efectivo por la noche, recomendando acudir acompañados y elegir cajeros con vigilancia visible.

Cabe mencionar que, una vez que se dio a conocer que el taxista habría aceptado que no fue víctima de un robo, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones debido a que se presentó una denuncia formal.