Padres de agresores serán citados por ataque en Secundaria Técnica 38

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía continúa con las diligencias sobre la agresión ocurrida en la Secundaria Técnica 38, donde cinco estudiantes golpearon de manera violenta a una alumna de 13 años, de nombre Melanie. Como parte del avance del caso, se prevé que los padres de los presuntos agresores sean citados en los próximos días.

¿Qué ocurrió?

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, informó que el Ministerio Público se encuentra integrando la carpeta de investigación con los datos ya obtenidos y con el análisis detallado del video que registró el ataque.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El funcionario recordó que el sistema de justicia para adolescentes determina los procedimientos que deben seguirse en estos casos, entre ellos la citación de los padres para recabar las declaraciones iniciales.

Destacó, además, que los videos captados por cámaras o teléfonos celulares se han convertido en elementos clave para esclarecer hechos delictivos, especialmente al permitir identificar a los participantes con mayor precisión.