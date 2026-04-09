Llevan Caravana de la Salud a Villas del Carmen con servicios gratuitos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades estatales desplegaron la Caravana de la Salud en la colonia Villas del Carmen, donde se ofrecieron consultas médicas, vacunación y estudios especializados sin costo, en una estrategia que busca reforzar la atención preventiva en sectores populares.

Durante la jornada se brindaron consultas generales y dentales, además de esquemas de vacunación para menores, incluida la dosis contra el sarampión, en medio del llamado de las autoridades a no relajar las medidas preventivas ante el reciente caso detectado en la región.

También se instalaron unidades móviles para mastografías y estudios de Papanicolaou, así como una farmacia móvil operada por la Secretaría de Salud, lo que permitió acercar servicios que regularmente requieren traslado a centros médicos.

Las autoridades invitaron a la población que no acudió a esta jornada a asistir este viernes al ejido Piedras Negras, donde la caravana continuará en la plaza de la calle Doctor Lot, esquina con Revolución, a partir de las 10:00 horas.

Debido a la alta demanda, principalmente en mastografías, se recomendó acudir con anticipación. Incluso, se realizó un preregistro que evidenció el interés ciudadano por acceder a estos servicios.

En el marco de la jornada, se insistió en la importancia de la vacunación preventiva, destacando que en Coahuila no se han registrado fallecimientos por sarampión, lo que atribuyeron a campañas como "Vacuna en tu Escuela" y brigadas comunitarias.

El coordinador de Mejora Coahuila en la Región Norte, Marco Antonio Saldaña Infante, subrayó que estas acciones buscan detectar de manera oportuna enfermedades como cáncer de mama, diabetes e hipertensión.

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Baeza Díaz, informó que los estudios de mastografía y Papanicolaou también están disponibles en centros de salud y en el Hospital Salvador Chavarría, incluso sin registro previo.

Los servicios ofrecidos incluyeron, además, atención en nutrición y salud mental, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de la población.