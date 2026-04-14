Coahuila busca más inversión: Manolo Jiménez anuncia gira en Washington

Piedras Negras, Coahuila.– El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció una gira de trabajo en Washington, Estados Unidos, donde sostendrá reuniones con empresas e instituciones para promover inversiones y fortalecer proyectos binacionales en la región norte del estado.

El mandatario detalló que la agenda contempla encuentros durante día y medio con compañías de distintos giros, con especial interés en consolidar la industria automotriz y atraer inversiones vinculadas al sector de semiconductores.

Adelantó que también se llevará a cabo una reunión con funcionarios estadounidenses para dar seguimiento a proyectos binacionales que involucran a la región de Coahuila, particularmente a Piedras Negras, Ciudad Acuña y Eagle Pass.

"Vamos a tener varias reuniones, viendo empresas e instituciones, además de temas relacionados con la región y proyectos que estamos impulsando de manera conjunta", señaló.

Jiménez Salinas indicó que su equipo de Desarrollo Económico participará, además, en una feria internacional en Hannover, Alemania, enfocada en el sector industrial y automotriz, con el objetivo de promocionar a Coahuila como destino de inversión.

Asimismo, informó que en mayo realizará una gira por Texas para continuar con la estrategia de atracción de capital extranjero.

El gobernador subrayó que estas acciones forman parte de un plan integral para fortalecer la economía del estado mediante la llegada de nuevas empresas y la generación de empleos.