Prioriza Estado ampliación del Puente Internacional 2 en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la ampliación de carriles en el Puente Internacional II es una de las principales prioridades de su administración, al estar integrada a un megaproyecto de conectividad y competitividad para la región norte del estado.

El mandatario señaló que la decisión del Concilio de Eagle Pass de priorizar también este cruce fronterizo está en sintonía con los planes del Gobierno de Coahuila, al considerar que se trata del proyecto más viable y de ejecución más ágil en materia de infraestructura internacional.

La ampliación del Puente Internacional II es parte de un megaproyecto de conectividad en la región.

Explicó que la ampliación del puente forma parte del corredor económico de la carretera federal 57, el cual contempla diversas obras estratégicas, como la modernización del tramo Saltillo-Monclova, la construcción de libramientos en las regiones Centro, Carbonífera y Norte, así como mejoras en la conectividad hacia Piedras Negras.

Destacó, además, la inversión en la ruta fiscal, que conectará directamente con el Puente Internacional II y permitirá reducir los tiempos de traslado para el transporte de carga y usuarios que cruzan hacia Estados Unidos.

"Lo que buscamos es que desde Saltillo hasta la frontera haya un ahorro considerable en tiempo. Si logramos reducir entre 40 y 45 minutos, sería un impacto muy positivo en competitividad", indicó.

El gobernador Manolo Jiménez asegura que la inversión en infraestructura es fundamental para la competitividad.

Jiménez Salinas subrayó que este proyecto integral permitirá hacer más eficiente el cruce fronterizo para quienes provienen del centro del país, fortaleciendo la posición de Piedras Negras como un punto estratégico para el comercio internacional.

Añadió que el desarrollo del corredor 57 forma parte de los compromisos federales en materia de infraestructura, alineados con los proyectos prioritarios del Gobierno de México.

El gobernador reiteró que su administración está dispuesta a respaldar todos los proyectos de infraestructura fronteriza, pero insistió en que la ampliación del Puente Internacional II representa la opción más inmediata y de mayor impacto para la región.