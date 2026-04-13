Identifican a dos de tres cuerpos hallados en el Río Bravo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades ministeriales lograron identificar a dos de las tres personas localizadas sin vida en distintos puntos del Río Bravo durante el pasado fin de semana en Piedras Negras.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas corresponden a Jackson Dueñez, de 19 años, y Héctor Alexis Barrios Paredes, de 22, ambos originarios de esta ciudad y con una relación cercana de amistad.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la identificación preliminar se realizó principalmente mediante tatuajes, debido al avanzado estado de descomposición que presentaban los cuerpos, lo que impedía reconocer con claridad sus rasgos físicos.

Ante ello, se ordenó la práctica de pruebas de ADN para confirmar legalmente la identidad de ambas víctimas y fortalecer la carpeta de investigación.

Las primeras indagatorias apuntan a que los jóvenes presuntamente intentaron cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos, actividad que, según la autoridad, realizaban con frecuencia, lo que habría influido en la falta de reportes inmediatos tras su desaparición.

La necropsia de ley estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión en ambos casos.

Asimismo, se dio a conocer que los dos habían sido reportados como desaparecidos semanas atrás y posteriormente fueron ubicados detenidos en Del Rio, Texas, por su presunto ingreso ilegal al país vecino.

Identificación de las víctimas

En cuanto al tercer cuerpo localizado, la Fiscalía informó que hasta el momento permanece sin identificar. De manera preliminar, se trata de un hombre de tez blanca, con barba, quien vestía camisa y pantalón negro al momento del hallazgo.