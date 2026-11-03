Buscan identificar a segundo ahogado en el Bravo; reconocen a guatemalteco de 24 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La identificación de las personas recuperadas de las aguas del río Bravo continúa en proceso. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha logrado establecer la identidad de uno de los dos hombres localizados durante la semana pasada, mientras mantiene las investigaciones para reconocer al segundo.

Se trata de Gregory Nathael Villatoro Rodríguez, de 24 años, originario de Guatemala, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de la Zona de Tolerancia. Entre sus pertenencias portaba una identificación de ese país, dato que permitió avanzar en las diligencias para confirmar su identidad.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, a partir de ese documento, la dependencia estableció comunicación con el consulado de Guatemala para continuar con el procedimiento de identificación.

En cuanto al segundo cuerpo, el funcionario señaló que todavía no se cuenta con información suficiente para establecer quién era, por lo que el área de Personas No Localizadas de la Fiscalía Especializada mantiene las labores de investigación.

Identificación de Gregory Nathael Villatoro Rodríguez

Ambos cuerpos fueron recuperados por personal de las corporaciones de seguridad y Protección Civil, y posteriormente trasladados a las instalaciones correspondientes para la práctica de las necropsias de ley.

Los hallazgos se suman a los casos de personas que han perdido la vida en el afluente fronterizo, cuyas corrientes representan un riesgo para quienes intentan cruzar hacia Estados Unidos.

Investigación del segundo cuerpo recuperado

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer la identidad del segundo fallecido y avanzar en la localización de posibles familiares.