Anuncia Canaco El Buen Fin; buscan fortalecer a MiPyMEs y comercio local

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con una expectativa de ventas por 235 mil millones de pesos a nivel nacional, del 13 al 17 de noviembre se realizará El Buen Fin 2026, cuya estrategia estará enfocada en fortalecer la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), además de incentivar el consumo en establecimientos formales.

Benito Martínez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Piedras Negras, anunció la campaña durante una rueda de prensa en la que participaron representantes de distintos establecimientos comerciales y autoridades municipales.

El dirigente destacó que El Buen Fin, iniciativa que comenzó en 2011, se ha consolidado como una de las principales campañas comerciales del país. En su edición 2026, las promociones se extenderán durante cinco días consecutivos, por segundo año consecutivo, con el propósito de impulsar las ventas antes de la temporada navideña.

Durante la presentación se informó que la proyección nacional de ventas representa un crecimiento de 7.3 por ciento respecto a los 219 mil 200 millones de pesos reportados en 2025. De alcanzar la meta, alrededor de 49 mil millones de pesos corresponderían a ventas en línea y 186 mil millones a operaciones en establecimientos físicos.

Asimismo, se prevé la participación de aproximadamente 200 mil negocios, mientras que el impacto económico potencial abarcaría a 5.2 millones de unidades económicas de los sectores comercio, servicios y turismo.

Víctor, representante participante en la presentación, destacó que la edición de este año busca dar mayor protagonismo a las MiPyMEs, que, de acuerdo con las cifras expuestas durante el evento, representan 99.8 por ciento de las unidades económicas del país y generan más de siete de cada 10 empleos.

Señaló que incentivar las compras en negocios locales permite fortalecer la actividad económica de las comunidades, respaldar el empleo y ampliar las oportunidades de los establecimientos para llegar a nuevos consumidores.

Entre los giros con mayor intención de compra, con base en un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online citado durante la presentación, figuran moda, con 38 por ciento; electrónicos, con 30 por ciento; belleza y cuidado personal, con 27 por ciento; electrodomésticos, con 24 por ciento, y celulares, con 21 por ciento.

Las promociones dependerán de cada establecimiento e incluirán descuentos directos, meses sin intereses, facilidades de pago, ofertas como 2 por 1 y 3 por 2, cupones y bonificaciones, además de opciones de compra presencial y por internet.

También se contempla la participación de restaurantes, hoteles, empresas de transporte, tiendas de autoservicio y otros prestadores de servicios.

Para facilitar la incorporación de más negocios, los organizadores exhortaron a los comerciantes a realizar su registro gratuito a través del portal oficial de la campaña, www.elbuenfin.org, completar los datos requeridos y definir promociones con vigencias y restricciones claras.

La plataforma digital también contempla herramientas para consultar establecimientos participantes mediante geolocalización, buscar productos y servicios por categoría, guardar comercios favoritos y localizar ofertas cercanas.

A los consumidores se les recomendó comparar precios antes de comprar, revisar las condiciones de las promociones y privilegiar establecimientos formales, además de planear sus gastos para evitar comprometer sus finanzas.

Martínez González indicó que la campaña cuenta con la participación de cámaras empresariales de las 32 entidades federativas y la colaboración de organismos públicos y privados para promover el consumo interno. En la edición de 2025 se reportaron ventas por 219 mil 200 millones de pesos, cifra que sirve como referencia para la meta de crecimiento de este año.

Con la nueva edición, los organizadores buscan ampliar la participación de los negocios familiares y las MiPyMEs, así como distribuir los beneficios de la temporada comercial entre más empresas y comunidades del país.