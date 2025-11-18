Padre denuncia agresión contra su hijo dentro del Conalep; Fiscalía ya busca al agresor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado abrió una nueva carpeta de investigación por violencia escolar, luego de que el 14 de noviembre Fernando René "N" denunciara que su hijo, Ian Fernando "N", de 16 años, fue golpeado dentro del Conalep ubicado en el bulevar Eliseo Mendoza Berrueto.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el agresor fue identificado como Juan Carlos "N", un joven externo a la institución que ingresó a un aula, atacó al menor en el rostro y posteriormente escapó con apoyo de dos acompañantes que lo esperaban en un vehículo estacionado afuera.

Aunque no hay detenidos hasta el momento, la autoridad indicó que uno de los puntos clave en la investigación es confirmar la identidad del agresor para poder presentarlo ante el Ministerio Público.

¿Qué ocurrió?

Respecto al móvil del ataque, el coordinador explicó que "aún es parte de los actos de investigación determinar tanto el motivo como la mecánica de los hechos". Añadió que el certificado médico no reporta lesiones graves en la víctima.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Este caso se suma a otros incidentes recientes de violencia escolar registrados en la Técnica 38, la Secundaria Fausto Z. Martínez y el CBTIS 34.