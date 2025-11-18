Detienen a tres hombres por delitos de seguridad y presunta posesión de narcóticos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado informó que Roberto N., Marcial N. y David N. fueron detenidos luego de ser identificados en una investigación por delitos contra las funciones de seguridad y por la presunta posesión de narcóticos destinados a su suministro.

Las autoridades precisaron que los tres hombres fueron asegurados en flagrancia y que, durante las 48 horas legales posteriores, el Ministerio Público integró los datos de prueba necesarios para sustentar el hecho delictivo y la probable participación de los imputados.

¿Qué ocurrió?

Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante un juez, quien tiene programada para hoy la audiencia inicial. Durante la diligencia, la Fiscalía formulará la imputación y presentará los elementos recabados para solicitar la vinculación a proceso. La autoridad no descartó pedir prisión preventiva justificada, con el fin de evitar riesgos procesales y asegurar la continuidad de las investigaciones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Fiscalía General del Estado ha reiterado su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y los delitos que afectan la seguridad pública. La detención de estos tres hombres es parte de una serie de operativos que buscan desmantelar redes de narcotráfico en la región.