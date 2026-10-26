Finaliza el Nacho Fest 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con concursos gastronómicos, espectáculos musicales y actividades familiares, Piedras Negras concluyó la edición 31 del Nacho Fest 2026, una celebración que busca preservar la historia de uno de los platillos emblemáticos de la ciudad.

Preparación del Nacho Gigante

Como parte de las actividades de clausura, se elaboró el nacho más grande del mundo, con una superficie de seis metros por lado y entre 60 y 65 kilogramos de masa, además de queso Wisconsin y latas grandes de chiles jalapeños.

El festival comenzó el viernes 23 de octubre en el Paseo del Río, con el certamen Señorita Turismo. Durante los días siguientes, los asistentes disfrutaron de concursos de nacho tradicional y nacho exótico, presentaciones musicales y juegos mecánicos.

La preparación del nacho gigante se convirtió en uno de los principales atractivos del encuentro, al reunir ingredientes característicos de la receta y evocar la historia de Ignacio Anaya, a quien se atribuye la creación de los nachos en Piedras Negras.

Promoción de la Gastronomía Local

Además de promover la gastronomía local, el festival busca acercar a las nuevas generaciones al origen de este platillo y reforzar su valor como parte de la identidad cultural de la ciudad.

El Nacho Fest forma parte de las actividades de promoción turística de Piedras Negras, con las que se busca atraer visitantes y generar una derrama económica en beneficio de los comercios locales.