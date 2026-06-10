Piden privilegiar cooperación sobre confrontación en revisión del T-MEC

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante el complejo escenario que rodea las mesas de negociación y los mecanismos de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el economista, empresario y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Piedras Negras, Héctor Rodríguez López, llamó al Gobierno mexicano a mantener una postura firme, pero moderada, frente a las demandas de Washington.

Al ser cuestionado sobre si México debería ceder ante todas las exigencias planteadas por Estados Unidos, el especialista consideró que la prioridad debe ser el respeto al marco legal nacional y la búsqueda de acuerdos equilibrados.

"No. Definitivamente debemos apegarnos al Estado de derecho; sin embargo, creo que es necesario realizar una verdadera negociación con ellos", señaló.

La importancia de la cooperación bilateral

Rodríguez López sostuvo que la relación entre ambas naciones requiere un esquema de colaboración bilateral profundo, pragmático y orientado al beneficio mutuo, especialmente por la estrecha interdependencia económica que existe entre ambos mercados.

Recordó que Estados Unidos ha sido históricamente el principal socio comercial de México, mientras que para la economía estadounidense el mercado mexicano representa también un aliado estratégico de primer orden.

A su juicio, la estabilidad y competitividad de la región de América del Norte dependen más de la cooperación que de los desacuerdos comerciales o políticos.

"Siento que se debería ser más inteligente, utilizar más la cooperación que la confrontación", puntualizó.

Contexto internacional y su impacto

El exdirigente empresarial consideró que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y los cambios en las cadenas globales de suministro, fortalecer la coordinación entre México y Estados Unidos resulta fundamental para preservar la competitividad regional y generar condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico.