Acusa Jacobo que sacaron de contexto sus declaraciones de homologar el salario fronterizo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, respondió durante su conferencia matutina a la publicación relacionada con sus declaraciones sobre la homologación salarial, al asegurar que su postura fue sacada de contexto; no obstante, reiteró que los salarios más altos en la frontera han sido un factor determinante para la baja llegada de nuevas empresas.

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez sobre la homologación salarial?

En su mensaje, el edil retomó el planteamiento expuesto previamente y explicó que la homologación salarial implica "que los del interior ganen lo mismo que ganamos en la frontera o que en la frontera ganemos lo mismo que los del interior".

Rodríguez sostuvo que, si bien en la franja fronteriza se aplica una tasa menor de IVA, existen productos y servicios con costos más elevados, como la canasta básica, la cual estimó entre un 10 y 15 por ciento más cara que en otras ciudades del estado, lo que, afirmó, equilibra las diferencias salariales.

Impacto de los salarios en la llegada de empresas

Aun así, insistió en que el salario mínimo más alto en la región ha reducido la competitividad frente a municipios como Saltillo y Ramos Arizpe. "Ya por el hecho de ganar 30 por ciento más en salario mínimo, somos menos competitivos para las grandes empresas", señaló.

En ese contexto, afirmó que en los últimos dos años se han instalado en Coahuila 132 empresas, de las cuales solo una se ha establecido en Piedras Negras, situación que atribuyó directamente a los costos laborales. "A las empresas no les conviene pagar 40 por ciento más", expresó, al asegurar que se trata de una percepción manifestada por las propias compañías.

Propuesta de Jacobo Rodríguez para un piso parejo

Finalmente, el alcalde precisó que su propuesta busca generar un "piso parejo", con el objetivo de que todas las regiones cuenten con condiciones similares tanto en salarios como en precios de productos y servicios.