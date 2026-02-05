SAT lanza programa de regularización fiscal con condonación de multas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Al igual que en el ejercicio anterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un programa de regularización fiscal que contempla importantes beneficios para los contribuyentes con adeudos pendientes.

La licenciada Ana Isabela Vázquez, administradora desconcentrada de Administración de Coahuila de Zaragoza "3", explicó que el esquema permite acceder a una condonación de hasta el 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución, además de ofrecer la opción de liquidar los adeudos mediante pagos en parcialidades.

Detalló que el programa aplica a multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior, incluidas aquellas distintas a las de pago o con agravantes, así como a recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos y cuotas compensatorias correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores.

"Es una oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación y eviten procedimientos de cobro más costosos", señaló la funcionaria.

Vázquez indicó que los interesados pueden consultar los requisitos e iniciar el trámite a través del minisitio "Programa de Regularización Fiscal 2026", o bien acudir a la oficina del SAT más cercana para recibir orientación personalizada.

Aunque no precisó cifras, destacó que el programa aplicado el año pasado arrojó resultados positivos, al permitir que un número significativo de contribuyentes se pusiera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.