Incendian y vandalizan boya del muro flotante en el río Bravo; buscaban extraer metal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una boya del sistema de barreras flotantes instalado en el lado estadounidense del río Bravo fue vandalizada e incendiada en las vegas del afluente, a la altura de la colonia Morelos, presuntamente por personas que intentaban extraer aluminio y otros metales para venderlos como chatarra.

El incendio generó una columna de humo que alertó a las corporaciones de emergencia. Sin embargo, al percatarse de la movilización de las autoridades, los presuntos responsables abandonaron el lugar y lograron escapar.

Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para sofocar el fuego y evitar que las llamas se extendieran hacia la vegetación de la ribera.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables habrían prendido fuego a la estructura con el propósito de facilitar la extracción de piezas metálicas de su interior.

Una vez extinguido el incendio, el personal de emergencia colocó nuevamente la boya en el cauce del río Bravo para facilitar su recuperación por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Las boyas forman parte del sistema de barreras flotantes instalado en territorio estadounidense y varias quedaron varadas en distintos puntos del río tras ser arrastradas por la creciente provocada por las intensas lluvias registradas recientemente en la región.