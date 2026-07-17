Crecida del río Bravo obliga al cierre del Paseo del Río en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Las lluvias registradas en el norte de Coahuila y el sur de Texas elevaron de manera considerable el caudal del río Bravo a su paso por Piedras Negras, lo que obligó al cierre del Paseo del Río y provocó el arrastre de boyas del muro flotante instalado por Estados Unidos.

De acuerdo con información de Protección Civil del Estado, durante la mañana el caudal pasó de 476 metros cúbicos por segundo (m³/s) a más de 880 m³/s. Además, se estima que entre las 17:00 y las 18:00 horas alcance más de 2 mil 183 m³/s.

La fuerza de la corriente también continúa arrastrando las boyas del muro flotante estadounidense, desprendidas desde el área de El Quemado.

El aumento en el nivel del río permitió observar fauna poco habitual en el Paseo del Río, entre ella castores y serpientes, situación que atrajo a decenas de nigropetenses.

Ante el desbordamiento del agua en esa zona, Protección Civil restringió el acceso al Paseo del Río como medida preventiva.

Pese al incremento del caudal, los dos Puentes Internacionales operan con normalidad, luego de que la noche del jueves fueron cerrados de manera preventiva por autoridades de Estados Unidos.