Colapsa puente sobre el río Nueces tras intensas lluvias en Texas

UVALDE, TEXAS.— El puente sobre el río Nueces, ubicado en el camino FM 481 Viejo con dirección a Uvalde, colapsó tras la fuerte corriente generada por las intensas lluvias, lo que obligó al cierre indefinido de la circulación vehicular en ese tramo.

Autoridades de Texas informaron que el paso permanecerá suspendido hasta nuevo aviso debido a los daños ocasionados por la creciente del río y a las condiciones de riesgo en la zona.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para desplazarse hacia el interior del estado y la ciudad de Uvalde, principalmente por las carreteras estatales 83 y 57.

Acciones de la autoridad

Las autoridades precisaron que el cruce ya había sido cerrado previamente, luego de que el nivel del agua rebasó la carpeta asfáltica e hizo imposible el tránsito seguro de vehículos.

Mientras tanto, equipos de emergencia continúan con las labores de atención en las zonas afectadas por las inundaciones.

Impacto en la comunidad

De manera preliminar, las autoridades reportaron una persona fallecida en esa comunidad a consecuencia de la contingencia. Además, en Kerrville se confirmó otra víctima relacionada con las fuertes lluvias.