Falla eléctrica provoca incendio de camioneta en bulevar Las Tinajas

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Una aparente falla en el sistema eléctrico provocó el incendio de una camioneta Jeep cuando circulaba por el bulevar Las Tinajas, sin que el incidente dejara personas lesionadas.

El siniestro movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron de inmediato al sitio tras recibir el reporte de un vehículo envuelto en llamas. A su llegada, iniciaron las maniobras para sofocar el fuego y evitar que este se propagara o representara un riesgo para otros automovilistas.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor alcanzó a salir de la unidad antes de que el fuego consumiera gran parte del vehículo, por lo que resultó ileso.

Aunque de manera preliminar se presume que el incendio fue originado por una falla eléctrica, serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para establecer con precisión las causas del siniestro.

Detalles confirmados

Una vez que las llamas fueron extinguidas, los bomberos inspeccionaron la camioneta para descartar riesgos adicionales, mientras la unidad quedó con severos daños materiales a consecuencia del incendio.