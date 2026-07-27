Incendio en Villa Real deja dos personas con quemaduras graves en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos personas sufrieron quemaduras de gravedad al quedar atrapadas durante el incendio de una vivienda en la colonia Villa Real, siniestro que movilizó a corporaciones de rescate la mañana del domingo.

La emergencia fue reportada alrededor de las 6:00 horas, cuando vecinos del sector solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 al observar que una casa ubicada en el cruce de las calles Aguavientos y Rey Carlos era consumida por las llamas y que en el interior permanecían dos ocupantes.

La respuesta incluyó tres unidades del Departamento de Bomberos, una ambulancia y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Policía Civil Coahuila, quienes participaron en las labores de rescate y aseguramiento del área.

Los rescatistas lograron poner a salvo a Óscar Hernández Torres, de 38 años, y a Adriana Berenice Hernández Cruz, de 44, quienes fueron extraídos del inmueble con lesiones de consideración.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, donde recibieron atención médica por quemaduras de tercer grado en el rostro, la espalda y las extremidades. Además, presentaban intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Su estado de salud fue reportado como delicado.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos sofocaron el fuego y evitaron que las llamas alcanzaran propiedades contiguas; sin embargo, la vivienda registró severos daños materiales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el origen del incendio. De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a un posible cortocircuito; no obstante, hasta el momento no existe un peritaje definitivo que confirme esa hipótesis.