Refuerzan acciones contra el dengue en Piedras Negras; fumigarán colonias y escuelas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria 01, intensificará del 21 al 25 de septiembre las acciones de prevención y control del dengue, con recorridos de fumigación en colonias e instituciones educativas de Piedras Negras.

Juan Roberto Baeza Díaz, titular de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que personal del área de Vectores realizará labores de vigilancia y control, entre ellas la revisión de ovitrampas, aplicación de abate y fumigación.

Acciones de la autoridad

En las colonias, los trabajos se concentrarán los días 21, 22 y 23 de septiembre en Villa de Fuente, mientras que el 24 y 25 corresponderá a Altamira.

De manera paralela, durante toda la semana se realizarán intervenciones en instituciones educativas.

El lunes 21 de septiembre fueron atendidos el jardín de niños Argentina Sierra de Vargas, en la colonia Colinas; las instalaciones de la Supervisión Escolar, en la colonia Chapultepec, y la escuela Andrés Osuna Hinojosa, en la colonia Periodistas.

Este martes 22, las acciones continuaron en las escuelas Cleotilde Reyes Herrera, en la colonia Hidalgo; Francisco González Bocanegra, en Esfuerzo Nacional, y Juan Escutia, en la colonia Palmas.

Cronología del caso

Para el miércoles 23 están programadas las escuelas Carlota Guajardo, en el fraccionamiento Nueva República; Aquiles Serdán, en la colonia Ejido Piedras Negras, y Rosa María Herrera Pérez, en la colonia 24 de Agosto.

El jueves 24 corresponderá a las escuelas Leona Vicario y José María Morelos, ambas en la colonia Los Montes, además de trabajos en la colonia Octavio Paz, ubicada en Nueva Imagen.

El viernes 25 concluirá el programa semanal con la atención de la escuela Juan Escutia, en la colonia Gobernadores.

Las autoridades sanitarias mantienen estas acciones como parte de las labores de vigilancia y control del mosquito transmisor del dengue, mediante la identificación de posibles criaderos y la aplicación de medidas para reducir la presencia del vector.