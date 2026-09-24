Alertan por alcantarilla abierta; Improvisan llanta para prevenir accidentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Automovilistas y ciudadanos alertaron por el riesgo que representa una alcantarilla sin tapa sobre la avenida Industrial, casi en el cruce con la calle Las Lomas, donde la única advertencia colocada de manera improvisada es una llanta.

La abertura se encuentra a un costado de una conocida tienda de autoservicio, en una de las vialidades de mayor circulación de la ciudad, por donde diariamente transitan vehículos y peatones.

Ante la falta de señalización preventiva, algunas personas colocaron una llanta sobre el punto de riesgo para advertir a los automovilistas y evitar que algún vehículo caiga en la abertura.

Sin embargo, ciudadanos consideraron insuficiente esta medida, debido a que la llanta podría no ser visible para los conductores, particularmente para quienes circulan a velocidad considerable por la avenida.

Advirtieron que el riesgo no se limita a que un vehículo caiga en la alcantarilla, pues una maniobra repentina para esquivarla también podría provocar un accidente, especialmente en una vialidad donde, señalaron, se han registrado diversos percances.

Ante esta situación, hicieron un llamado al Gobierno Municipal y al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para atender el reporte, colocar señalización preventiva adecuada y reparar la alcantarilla antes de que ocurra algún accidente.