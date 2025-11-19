Tres individuos enviados a prisión en Piedras Negras por delitos de halconeo y posesión de drogas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un juez de control ordenó el ingreso de Roberto N., Marcial Enrique N. y David N. al Centro Penitenciario de Piedras Negras, tras resolver que existen pruebas suficientes para seguir un proceso penal en su contra por los delitos de halconeo y posesión de drogas.

Durante la audiencia inicial realizada el martes, el Ministerio Público presentó los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, entre ellos los que acreditan la presunta posesión de narcóticos y su participación en conductas que vulneran las funciones de seguridad y justicia. El juez declaró legal la detención y accedió a la solicitud de vinculación a proceso.

¿Qué ocurrió?

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por lo que la siguiente audiencia tendrá lugar a finales de enero de 2026.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Mientras tanto, los tres imputados deberán permanecer en prisión preventiva justificada dentro del penal de Piedras Negras, medida establecida para garantizar el desarrollo del proceso penal.