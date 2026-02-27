Inicia juicio de Juan "N" por homicidio calificado en la colonia Argentinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Este lunes dio inicio el juicio oral en contra de Juan Enrique N por el delito de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de Kevin, un adolescente de 14 años, ocurrido el 1 de enero de 2025 en la colonia Argentinas, dentro de la causa penal 1/2025-1025.

El juicio oral contra Juan Enrique N

Durante la primera jornada se realizaron los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público, la defensa y la asesoría jurídica. Posteriormente, comparecieron alrededor de 10 testigos, entre peritos en criminalística, personal médico, agentes de investigación criminal y testigos presenciales, quienes expusieron ante el tribunal su participación en la investigación y los hechos ocurridos.

Testimonios y pruebas presentadas

El juicio se reanudará este martes con la declaración de al menos ocho testigos más ofrecidos por la Fiscalía, además de los presentados por la asesoría jurídica y la defensa. Una vez concluidas todas las pruebas, se dará paso al debate final y a los alegatos de clausura.

Finalmente, el juez dictará el fallo correspondiente. La Fiscalía informó que buscará una sentencia condenatoria y solicitará la pena máxima contemplada en el Código Penal, conforme a los criterios de individualización de la pena.