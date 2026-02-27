Contactanos
Piedras Negras

Inicia juicio de Juan "N" por homicidio calificado en la colonia Argentinas

Fiscalía buscará pena máxima contra acusado por crimen ocurrido en la colonia Argentinas.

Por Exzael Becerril - 27 febrero, 2026 - 03:00 p.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Este lunes dio inicio el juicio oral en contra de Juan Enrique N por el delito de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de Kevin, un adolescente de 14 años, ocurrido el 1 de enero de 2025 en la colonia Argentinas, dentro de la causa penal 1/2025-1025.

El juicio oral contra Juan Enrique N

Durante la primera jornada se realizaron los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público, la defensa y la asesoría jurídica. Posteriormente, comparecieron alrededor de 10 testigos, entre peritos en criminalística, personal médico, agentes de investigación criminal y testigos presenciales, quienes expusieron ante el tribunal su participación en la investigación y los hechos ocurridos.

Testimonios y pruebas presentadas

El juicio se reanudará este martes con la declaración de al menos ocho testigos más ofrecidos por la Fiscalía, además de los presentados por la asesoría jurídica y la defensa. Una vez concluidas todas las pruebas, se dará paso al debate final y a los alegatos de clausura.

Finalmente, el juez dictará el fallo correspondiente. La Fiscalía informó que buscará una sentencia condenatoria y solicitará la pena máxima contemplada en el Código Penal, conforme a los criterios de individualización de la pena.

