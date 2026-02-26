Alertan por hundimientos y riesgo de socavón en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Vecinos del sector Villa de Fuente continúan denunciando hundimientos sobre la calle Francisco I. Madero, en el tramo comprendido entre Morelos y Guerrero, presuntamente ocasionados por fugas de agua subterráneas.

La problemática, aseguran, fue reportada desde hace más de un año sin que, hasta el momento, haya sido atendida por las autoridades correspondientes.

Este jueves, los hundimientos amanecieron con acumulación de agua en su interior, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del sector, quienes temen que el daño en el subsuelo derive en la formación de un socavón.

¿Qué declararon los vecinos sobre la situación?

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el riesgo no solo representa posibles afectaciones a los vehículos que transitan por la zona, sino también a peatones, especialmente durante la noche, ya que los hundimientos no cuentan con señalamientos preventivos ni acordonamiento.

Ante la situación, los vecinos hicieron un llamado urgente al Gobierno Municipal y al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (SIMAS) para que realicen una inspección técnica en el área y atiendan de manera inmediata la posible fuga, a fin de evitar daños mayores y garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector.

Acciones de la autoridad ante los hundimientos

Mientras tanto, el deterioro del pavimento continúa avanzando, sin que hasta ahora se observe presencia de cuadrillas trabajando en el sitio.