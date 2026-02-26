Detienen a hombre acusado de intentar abusar de su hijastra en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre identificado como Manuel N fue puesto a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, luego de ser detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila en Piedras Negras.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, los hechos ocurrieron durante la madrugada en la colonia Año 2000, donde una adolescente de 16 años denunció que su padrastro intentó abusar sexualmente de ella cuando se encontraban solos en el domicilio.

La menor solicitó auxilio, por lo que familiares dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias. Elementos policiacos acudieron al lugar y procedieron a la detención del presunto responsable, quien fue trasladado ante el Ministerio Público para que se determine su situación legal.

La denuncia y el proceso legal

El funcionario señaló que se abrió una carpeta de investigación y que se cuenta con un plazo constitucional de 48 horas para integrar los datos de prueba y resolver la situación jurídica del imputado. Asimismo, se espera que la representante legal de la víctima acuda de manera formal a interponer la denuncia correspondiente.

Indicó que, de confirmarse el parentesco entre el agresor y la víctima, el delito podría agravarse bajo la modalidad de abuso de confianza, debido a la relación familiar existente.

Atención a la víctima

Como parte del protocolo de atención, la menor fue canalizada al área de Atención a Víctimas para recibir apoyo psicológico y médico. La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con el Centro de Empoderamiento de la Mujer, mantiene abierta la investigación para el esclarecimiento de los hechos.