Ordenar ruta fiscal no resuelve demoras, afirma INDEX

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Tras el acuerdo alcanzado en la reunión extraordinaria entre transportistas de Piedras Negras y autoridades de Seguridad Pública Municipal, el presidente de INDEX Coahuila Norte, Alejandro Ruiz Rueda, señaló que la implementación del plan para ordenar la ruta fiscal busca reducir los accidentes y mitigar las afectaciones ocasionadas por la acumulación de camiones en la zona urbana.

No obstante, subrayó que, si bien el ordenamiento vial es una medida necesaria, no resuelve la problemática de fondo: los excesivos tiempos de espera para el cruce fronterizo.

El líder industrial puntualizó que es urgente emprender acciones inmediatas, ya que desde hace meses la aduana de Piedras Negras enfrenta cuellos de botella tanto en la exportación como en la importación de mercancías.

Explicó que la logística regional opera bajo un ciclo continuo, debido a que la mayoría de las unidades que cruzan hacia Eagle Pass para entregar productos aprovechan el viaje de retorno para ingresar componentes e insumos esenciales a México.

Actualmente, dijo, este flujo se ha visto ralentizado, al registrarse tiempos de cruce que alcanzan hasta ocho horas, lo que impacta directamente en la cadena de suministro y en la competitividad de la región.

Respecto a las nuevas disposiciones de tránsito, Ruiz Rueda indicó que esperarán los resultados de la prueba piloto para evaluar su efectividad y determinar si realmente contribuye a mejorar la movilidad sin afectar la operación del comercio exterior.