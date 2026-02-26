Investigan presunta agresión con ácido en caso de violencia familiar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un caso de presunta violencia familiar es investigado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, luego de que un hombre denunciara que su pareja sentimental le arrojó ácido en el rostro durante una discusión registrada en un domicilio de la colonia Argentinas, en Piedras Negras.

El denunciante, José Andrés Vega González, de 29 años, presentó la querella ante el Ministerio Público en contra de Andrea N, de 23 años, señalándola como la presunta responsable de los hechos.

Detalles confirmados

De acuerdo con Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, la mujer será requerida para rendir su declaración, lo que permitirá avanzar en la integración del expediente y determinar su situación legal.

Acciones de la autoridad

Las autoridades ministeriales señalaron que continúan reuniendo elementos de prueba para fortalecer la investigación y proceder conforme a la ley.