Instalan luminarias y cableado en Nava

NAVA, COAH. - Personal del departamento de Obras Públicas de Nava trabajaron en la instalación de luminarias LED y cableado en la calle Allende, entre Victoria y Aramberri, con el objetivo de que los ciudadanos de la localidad cuenten con un buen alumbrado público.

“Estas obras se impulsan para que el municipio esté bien iluminado y para evitar robos en los domicilios; cada uno de los ciudadanos es libre de realizar un reporte de falta de reparación de alguna luminaria al departamento de Obras Públicas o en el área de Atención Ciudadana en el ayuntamiento municipal”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Comentó que las labores de los departamentos del ayuntamiento continuarán como cualquier día del año, a pesar de que estos días sean los últimos de este 2022.

“Seguimos trabajando con labores de limpieza, recolección de basura, además de atender las necesidades de cada uno de los ciudadanos; además en este fin de semana de bajas temperaturas el departamento de PC y Bomberos cuenta en sus instalaciones un albergue temporal”, finalizó.