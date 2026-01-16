Definirá juez situación legal de "El Perro" por homicidio en ejido San Isidro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La situación jurídica de Luis Alfredo N., conocido como "El Perro", será definida por un juez de control, luego de ser detenido como presunto autor del homicidio de Javier Terán Ledezma, de 23 años, quien fue asesinado a balazos el pasado 16 de marzo de 2025 en el ejido San Isidro.

Detención de Luis Alfredo N.

El acusado fue capturado en el municipio de Arteaga, Coahuila, y posteriormente trasladado ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia en Piedras Negras.

De acuerdo con lo informado por el delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, el detenido fue puesto a disposición de un juez, quien encabezará la audiencia inicial en la que se valorarán las pruebas para determinar su situación legal.

Circunstancias del homicidio

Asimismo, se dio a conocer que el presunto homicida habría huido tras los hechos para evitar ser detenido, circunstancia que será considerada por la Fiscalía al solicitar su vinculación a proceso y la aplicación de la prisión preventiva justificada, con el propósito de que permanezca internado en el centro penitenciario de esta ciudad.