Refuerzan cacería binacional de prófugos en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia, con sede en Piedras Negras, en coordinación con corporaciones de seguridad de Estados Unidos, reforzará el intercambio de información para la localización de personas prófugas de la justicia en ambos países.

Así lo dio a conocer el delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, quien destacó que la cooperación entre autoridades de ambos lados de la frontera es clave para lograr resultados efectivos en la detención de personas con cuentas pendientes ante la ley.

Explicó que este trabajo coordinado ha permitido, en fechas recientes, la entrega de individuos que eran buscados por instancias judiciales, lo que refleja la eficacia del programa de colaboración.

Rodríguez Ríos subrayó que estas acciones continuarán fortaleciéndose conforme a los lineamientos establecidos por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de garantizar que los responsables enfrenten los procesos legales correspondientes.