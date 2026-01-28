Auxilian a menor que atentó contra su vida en colonia Acoros Dos de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una joven de 14 años fue auxiliada por los servicios de emergencia luego de ser localizada con una aparente intoxicación por medicamento en su vivienda de la colonia Acoros Dos, en Piedras Negras.

El reporte fue recibido durante la noche del martes, cuando vecinos alertaron al sistema de emergencias al notar que la menor, identificada como Yuleisy N., había consumido fármacos recetados para el tratamiento de problemas de salud mental.

Socorristas se trasladaron a un domicilio ubicado sobre la calle Verrucania, donde brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a la adolescente al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría". Su estado de salud fue reportado como estable.

Acciones de la autoridad

Autoridades señalaron que se abrió una investigación para determinar las causas del hecho, destacando que la menor había mostrado signos de depresión en los días previos al incidente.

Asimismo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso y dieron aviso a la PRONNIF, a fin de que se realice una valoración integral del núcleo familiar.