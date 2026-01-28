Investigan posible omisión de cuidados tras intoxicación de menor

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un menor de cuatro años, identificado como Jorge N., fue ingresado al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" luego de ingerir aguarrás mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en el ejido Piedras Negras.

El reporte se generó alrededor de las 4:00 de la madrugada de este miércoles, luego de que la madre del niño solicitara auxilio de manera desesperada al percatarse de que su hijo había consumido la sustancia en su vivienda localizada sobre la calle Onésimo García.

Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al sitio y trasladaron de inmediato al menor al hospital, donde quedó internado para recibir atención médica especializada y permanecer bajo observación.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y notificaron a la PRONNIF, instancia que realizará una revisión del núcleo familiar para determinar si se configura algún delito relacionado con omisión de cuidados.