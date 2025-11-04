Dos personas resultan intoxicadas por consumo accidental de medicamento en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– Dos personas fueron atendidas en el área de urgencias de un hospital local tras presentar síntomas de intoxicación ocasionados por el consumo accidental de un medicamento controlado.

De acuerdo con la información proporcionada, los afectados son Cecilia Alejandra N. y Leonardo Ernesto L., quienes permanecieron bajo observación médica y actualmente se encuentran fuera de peligro.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaron al hospital para tomar conocimiento del caso. Tras realizar entrevistas con familiares y pacientes, las autoridades descartaron un intento de suicidio, estableciendo que la intoxicación ocurrió de manera accidental.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que, una vez confirmado el carácter accidental de los hechos, la carpeta fue archivada, al no configurarse ningún delito.