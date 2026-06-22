Mantendrá Fiscalía programa de proximidad en colonias y escuelas de Coahuila

La Fiscalía General del Estado mantendrá en operación el programa "A Tu Colonia la Cuidamos Todas y Todos", una estrategia orientada a fortalecer el vínculo entre las autoridades y la población mediante recorridos, reuniones comunitarias y acciones preventivas en las distintas regiones de Coahuila.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, informó que esta iniciativa continuará desarrollándose como parte de la política de proximidad impulsada en coordinación con la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde la participación ciudadana se considera un elemento clave para preservar las condiciones de seguridad en la entidad.

Acciones de la autoridad

Explicó que, además de las actividades realizadas en colonias, el programa también se ha extendido a planteles educativos y universidades, con el propósito de fomentar la prevención y mantener canales de comunicación directos entre la ciudadanía y las instituciones.

Para facilitar la atención a solicitudes de vecinos interesados en llevar estas jornadas a sus sectores, la Fiscalía mantiene habilitado el número 844 806 5463, a través del cual se reciben peticiones para programar visitas y actividades comunitarias en cualquier región del estado.

Participación ciudadana en Coahuila

Fernández Montañez señaló que las redes sociales también se han convertido en una herramienta para conocer las necesidades de la población, ya que diariamente reciben mensajes de habitantes que solicitan la presencia del programa en sus colonias y comunidades.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones de seguridad y a continuar participando de manera activa en las acciones encaminadas a fortalecer la paz y el orden en Coahuila.