Niño de 9 años resulta gravemente herido tras volcadura de cuatrimoto

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un menor de 9 años permanece hospitalizado en estado grave tras sufrir un traumatismo craneoencefálico al volcar la cuatrimoto que conducía en un rancho ubicado en las inmediaciones del ejido El Centinela.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo en el rancho El Pato, donde el niño, identificado con las iniciales A. I. N., convivía con su familia.

De acuerdo con los primeros informes, el menor manejaba una cuatrimoto cuando, presuntamente por un descuido, perdió el control de la unidad. El vehículo terminó volcado y el niño salió proyectado contra el suelo, golpeándose violentamente la cabeza, lo que provocó que quedara inconsciente.

Familiares solicitaron apoyo para trasladarlo de urgencia a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde médicos confirmaron la gravedad de las lesiones y lo mantuvieron bajo observación especializada.

Fuentes médicas indicaron que, debido a la severidad del traumatismo, se contempla su traslado a otra unidad hospitalaria con mayor capacidad para atender este tipo de lesiones.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte del accidente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y dar parte a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), autoridad que dará seguimiento al caso conforme a sus atribuciones.