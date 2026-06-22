La muerde perro camino al trabajo en la colonia San Joaquín

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer terminó hospitalizada luego de ser atacada por un perro cuando caminaba rumbo a su centro de trabajo, en hechos registrados la mañana de este domingo en la colonia San Joaquín.

La lesionada, identificada como Zuni Elizabeth Pereira, explicó que se dirigía a una tienda de conveniencia donde presta sus servicios cuando, a escasos metros de llegar, un perro salió de manera repentina y la mordió en una de las piernas.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Tras la agresión, la trabajadora solicitó apoyo de personas que se encontraban en el sector, por lo que minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Debido a la lesión, los paramédicos determinaron trasladarla al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría", donde quedó bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como estable.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el propietario del animal acudió al sitio tras enterarse de lo ocurrido y posteriormente se presentó en el hospital para hacerse responsable de los gastos derivados de la atención médica de la afectada.

Del incidente tomaron conocimiento elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes documentaron los hechos y elaboraron el informe correspondiente.