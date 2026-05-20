Continúa investigación por atropellamiento mortal frente al ISSSTE en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades de la Fiscalía General de Justicia mantienen abierta la investigación relacionada con el atropellamiento en el que perdió la vida Severiano Tanguma Niño, de 77 años, en hechos registrados sobre el bulevar Mendoza Berrueto, frente a la clínica del ISSSTE en Piedras Negras.

La conductora involucrada, identificada como Anastasia "N", de 35 años, permanece bajo investigación mientras se determina su situación legal dentro del plazo constitucional establecido por la ley.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que todavía se realizan diligencias periciales para integrar la carpeta de investigación, entre ellas el análisis terrestre del accidente y la necropsia correspondiente de la víctima.

Asimismo, precisó que no se ha presentado algún acuerdo o acercamiento entre los familiares de las personas involucradas en el caso, por lo que el procedimiento continúa conforme a derecho.

Detalles confirmados

Las primeras líneas de investigación indican que el adulto mayor presuntamente se atravesó al intentar cruzar la vialidad; no obstante, las autoridades reiteraron que serán los resultados de las pruebas periciales los que permitan deslindar responsabilidades de manera oficial.