Enfrentará proceso en libertad imputado por abuso a menor en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Luego de un reporte por presunto abuso sexual contra una adolescente de 15 años en la colonia Ácoros, en Piedras Negras, autoridades detuvieron a un hombre señalado como probable responsable.

Se trata de Jorge N, de 53 años, quien fue presentado ante la autoridad judicial tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia.

El delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que durante la audiencia inicial el juez resolvió vincular a proceso al imputado por los hechos denunciados.

Detalles confirmados

Sin embargo, el acusado no permanecerá en prisión preventiva, ya que el juez autorizó que continúe su proceso en libertad bajo ciertas medidas cautelares, entre ellas el uso de un dispositivo de localización electrónica y la restricción de acercarse a la víctima.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que, de no cumplir con las condiciones impuestas, se procederá a su reaprehensión y se solicitará su ingreso al centro penitenciario de Piedras Negras.