Descartan casos de dengue; repuntan enfermedades respiratorias por temporada fría

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, informó que durante la última semana epidemiológica se descartaron dos casos sospechosos de dengue, mientras que otros dos continúan en análisis. Hasta el momento, no se han confirmado contagios recientes de esta enfermedad.

¿Cuál es la situación del dengue en Coahuila?

Belloc explicó que el serotipo circulante sigue siendo el dengue tipo 3, el mismo que predominó el año pasado. Agregó que en zonas cercanas se han detectado también los serotipos 3 y 4, lo que representa un riesgo adicional para personas que ya han enfermado previamente, pues contraer un serotipo distinto puede generar síntomas más graves.

¿Qué ocurre con las enfermedades respiratorias?

En cuanto a enfermedades respiratorias, el epidemiólogo señaló que el muestreo centinela semanal no ha registrado casos confirmados en las últimas dos o tres semanas. Sin embargo, a nivel nacional, la circulación viral muestra una proporción cercana al 50-50 entre influenza y COVID-19, con un ligero repunte de COVID en algunas regiones.

Belloc detalló que, aunque el muestreo local es solo una muestra proporcional, los servicios de primer nivel y hospitales reportan un incremento en consultas por padecimientos respiratorios, algo esperado por la llegada del clima frío.

Respecto a COVID-19, aseguró que no se han detectado nuevas variantes y que continúan circulando las mismas que se habían identificado previamente.