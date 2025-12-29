Golpean aranceles a la industria en 2025: CANACINTRA

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Al realizar un balance de los resultados de 2025, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Isidro de los Santos Villarreal, calificó el periodo como uno de los más complejos y desafiantes para el sector industrial.

Explicó que el año inició con señales alentadoras, principalmente durante el primer trimestre, cuando se registró crecimiento económico y la consolidación de nuevos proyectos productivos; sin embargo, el panorama cambió de manera abrupta a partir del segundo trimestre y se agravó en la segunda mitad del año.

"En junio comenzamos a percibir el impacto adverso de los aranceles, situación que derivó en despidos masivos", señaló el líder empresarial.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reporta un año complicado para el sector.

Detalló que la crisis tuvo efectos profundos en la región, ya que tan solo en Piedras Negras se perdieron más de dos mil empleos, además del cierre de diversas empresas y la cancelación de contratos estratégicos.

De los Santos Villarreal indicó que la inversión privada continúa a la baja y que los industriales afiliados a la cámara no lograron cumplir con las proyecciones financieras planteadas para 2025, reflejo de un entorno marcado por la incertidumbre y la falta de confianza.

Más de dos mil empleos se han perdido en Piedras Negras debido a la crisis industrial.

Subrayó que los efectos negativos de este ciclo superaron incluso los estragos ocasionados por la pandemia de Covid-19, pues, a diferencia de aquel periodo —cuando las ventas mostraron cierta resiliencia—, este año se enfrentó una severa contracción del mercado que impactó de lleno a la industria local.

Los aranceles han generado despidos masivos y cierre de empresas en la región.