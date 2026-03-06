Maquinados Vázquez golea a Halcones Rossy en la Liga de Veteranos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Los Halcones Rossy no pudieron ante los líderes y actuales campeones, Maquinados Vázquez, y terminaron cayendo por goleada de 6-1 en acciones de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Independiente de Futbol de Veteranos.

El encuentro se disputó en el campo Parral Sport, donde Hugo Alemán fue una de las figuras al marcar dos de los seis goles que dieron el triunfo al conjunto dirigido por "Chilo" Vázquez y "Chava" Baeza.

Los otros tantos del equipo campeón fueron obra de Guadalupe Galván, Ramón Eguia, Jesús Rodríguez y Félix Ruiz, quienes redondearon la ofensiva para asegurar una victoria contundente.

Por parte de los Halcones Rossy, Jesús Vázquez logró anotar el gol de la honra para su escuadra.