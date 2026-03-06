Descartan brote de enfermedades exantemáticas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Jurisdicción Sanitaria 01 informó que durante la presente semana epidemiológica no se han confirmado nuevos casos de enfermedades exantemáticas en la Región Norte, aunque se mantienen en revisión algunos reportes de pacientes con síntomas similares.

La vigilancia epidemiológica se mantiene

El epidemiólogo de la dependencia, Roberto Belloc Sandoval, explicó que los casos notificados hasta ahora no cumplen con la definición operacional que establecen los protocolos sanitarios para este tipo de padecimientos.

Precisó que, en la mayoría de los reportes, se trataría de enfermedades como Varicela u otras afecciones que presentan erupciones cutáneas, pero sin el cuadro clínico característico que permita clasificarlas como exantemáticas bajo vigilancia epidemiológica.

Seguimiento a casos sospechosos

Belloc Sandoval señaló que, aun así, el personal de salud mantiene seguimiento a los casos sospechosos mientras se revisan los antecedentes clínicos y la evolución de los pacientes.

Indicó que la vigilancia epidemiológica se mantiene de forma permanente mediante los reportes que emiten hospitales públicos, privados y clínicas de la región.

"Estamos al pendiente de los informes que nos hacen llegar las unidades médicas para, en caso de detectar algún caso sospechoso, realizar de inmediato las acciones de campo correspondientes", afirmó.

Campaña de vacunación en marcha

El especialista añadió que, como medida preventiva, continúa la campaña intensiva de vacunación en colonias y centros de salud, con el objetivo de reducir riesgos de contagio y fortalecer la protección de la población.