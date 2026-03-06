Jorge Arturo Mares celebra 69 años rodeado del cariño de su familia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Rodeado del cariño de su familia y amigos, Jorge Arturo Mares Rivera celebró su cumpleaños número 69 en una convivencia especial donde no faltaron las muestras de afecto y los buenos deseos.

Durante la reunión, el festejado estuvo acompañado por sus hijos Jorge Mares, Erika Mares y Wendy Mares, así como por sus nietos y bisnietos, quienes se unieron a la celebración para compartir este momento significativo.

También estuvieron presentes hermanos, yernos y otros familiares cercanos que acudieron para felicitarlo y convivir en un ambiente lleno de alegría.

Entre los invitados destacaron familiares que viajaron especialmente para la ocasión, como integrantes de la familia Requena provenientes de San Antonio y Texas City, además de otros parientes que llegaron desde Monclova para acompañarlo.

La mayoría de los asistentes son residentes de la región, quienes se dieron cita para celebrar junto al cumpleañero y disfrutar de una agradable reunión familiar.