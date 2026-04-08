Falsos reportes de robo de vehículos generan movilizaciones en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– Diversos reportes de robo de vehículos en Piedras Negras resultaron ser falsos, luego de que autoridades estatales confirmaran que en ninguno de los casos se configuró delito alguno.
Uno de los incidentes ocurrió en la colonia Villa de Fuente, donde un hombre denunció el supuesto robo de su automóvil. No obstante, las investigaciones revelaron que la unidad había sido prestada previamente a una tercera persona. El denunciante habría intentado justificar ante su esposa la desaparición del vehículo señalando un robo inexistente.
El automóvil fue localizado a pocas cuadras del sitio reportado y asegurado por elementos municipales, descartando así cualquier acto delictivo.
En otro caso, el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos informó que un vehículo Chevrolet Cruze 2012, reportado como robado, en realidad se encontraba en posesión de una mujer conocida del propietario, quien lo había recibido en préstamo, por lo que la situación se encuadra en un posible abuso de confianza.
Asimismo, un tercer reporte generó movilización durante la mañana; sin embargo, posteriormente el propio afectado recordó que su unidad había sido dejada en el exterior de una tienda. Con apoyo de autoridades, logró recuperar el vehículo sin que existiera delito.
Acciones de la autoridad
Las autoridades reiteraron la importancia de verificar la información antes de emitir reportes, a fin de evitar movilizaciones innecesarias de los cuerpos de seguridad.