Investigan a cuatro detenidos por presunto robo a vivienda en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Cuatro hombres que permanecen bajo investigación por el delito de allanamiento de morada también son indagados por su presunta participación en un robo a casa habitación cometido en la colonia Central, informó la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Armando, de 33 años; Gustavo, de 18; Edilberto, de 35; y Joaquín, de 37 años, quienes permanecen a disposición del Ministerio Público mientras continúan las diligencias.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los imputados fueron puestos inicialmente a disposición por el delito de allanamiento de morada; sin embargo, durante los primeros actos de investigación surgieron indicios que los relacionarían con un hecho delictivo distinto.

Acciones de la autoridad

Como parte de la integración de la carpeta de investigación, el Ministerio Público espera recabar la denuncia formal de la víctima para conocer las circunstancias del robo, además de incorporar entrevistas, inspecciones periciales y estudios de criminalística realizados en el lugar de los hechos.

La Fiscalía indicó que, dentro del plazo constitucional de 48 horas, se determinará la situación jurídica de los cuatro detenidos y se resolverá si existen elementos suficientes para imputarles también el delito de robo a casa habitación.

Detalles confirmados

Las autoridades precisaron que las investigaciones permanecen abiertas y que la posible relación de los detenidos con el atraco aún se encuentra en proceso de corroboración mediante los actos de investigación correspondientes.