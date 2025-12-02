UANE dona equipo al CAM 34 por el Día de la Discapacidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con motivo del Día de la Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, Jesús Gamiño Zúñiga, docente de la Universidad Americana del Noreste (UANE) en Piedras Negras, junto con un grupo de alumnos, realizó una donación de diversos artículos destinados a fortalecer los talleres del Centro de Atención Múltiple Multidisciplinario (CAM) 34.

Entre los apoyos entregados se encuentran dos batidoras de pedestal, nueve adaptadores USB para Wi-Fi y dos sillones tipo puff. Además, como parte de recursos sobrantes de un evento previo, también se donaron seis barras de apoyo para baños, destinadas a facilitar la movilidad y seguridad de personas con discapacidad dentro de las instalaciones educativas.

UANE refuerza su compromiso social en Piedras Negras

El docente detalló que esta iniciativa nació hace aproximadamente dos meses, dentro de la materia de Educación Especial, asignatura que él imparte. "Aprovechando que este miércoles 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad, programamos actividades durante toda la semana para generar conciencia, fomentar la inclusión y continuar con labores sociales como esta", comentó.

Detalles sobre la donación de artículos para CAM 34

Con este tipo de actividades, la UANE refrenda su compromiso con la comunidad y con la formación de estudiantes sensibles a las necesidades de los sectores más vulnerables, concluyó Gamiño Zúñiga.