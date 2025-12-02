Comercios de Piedras Negras adelantan pago de aguinaldos y activan derrama económica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Algunos socios de la Cámara de Comercio comenzaron ya con el pago de aguinaldos, adelantando la derrama económica que caracteriza al último mes del año. Así lo informó Benito Martínez González, presidente de la CANACO en Piedras Negras, quien exhortó a las empresas a realizar este pago lo antes posible.

"Ya empezaron, sabemos que algunos desde el mes pasado. Nos gustaría que fuéramos un poquito más, pero al final de cuentas sí se está moviendo ya el aguinaldo", señaló. Aún restan tres semanas para que las empresas cumplan con esta obligación; sin embargo, la invitación es a no esperar hasta el límite, con el fin de que las familias puedan adelantar la compra de regalos y artículos propios de la temporada navideña.

¿Cómo impactan los aguinaldos en la economía local?

Martínez González resaltó que el objetivo principal es que el flujo de efectivo "se quede aquí en Piedras Negras", generando así una importante derrama económica para los comercios locales.

Sobre las expectativas para este mes, el líder empresarial indicó que, aunque aún no se cuenta con cifras precisas, se espera que diciembre vuelva a posicionarse como el mejor periodo del año para el sector.

"Hay más consumo, inclusive en los mismos restaurantes, principalmente por los aguinaldos y las fechas decembrinas. Además, viene mucha gente de fuera y eso nos ayuda a que se quede mucho dinero aquí", explicó.

Expectativas de consumo en diciembre para Piedras Negras

Entre los giros más beneficiados durante la temporada navideña se encuentran las cadenas comerciales, tiendas de abarrotes, restaurantes e incluso clínicas, debido al incremento generalizado en la actividad económica.

Benito Martínez González reiteró el llamado a fomentar el consumo local para fortalecer la economía de Piedras Negras en este cierre de año.