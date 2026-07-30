Investiga Fiscalía a hombre por robo y daños en licorería de Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado investiga la presunta participación de un hombre de 56 años en el robo y los daños ocasionados a una licorería ubicada en el sector Villa de Fuente, hechos registrados durante la madrugada.

Las indagatorias comenzaron luego de que empleados de la licorería Andalón reportaron a las autoridades que el cristal de una de las puertas principales había sido destrozado, situación que permitió el ingreso de una persona al establecimiento.

Tras inspeccionar el inmueble, los encargados detectaron el faltante de diversos objetos, por lo que solicitaron la intervención de corporaciones policiacas para iniciar las investigaciones correspondientes.

Acciones de la autoridad

Como resultado de las primeras diligencias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, identificaron a Maximiliano "N" como probable relacionado con los hechos, aunque la carpeta de investigación por robo y daños continúa en integración.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el hombre permanece detenido, pero únicamente por el delito de violencia contra miembros o integrantes de las instituciones de seguridad pública, proceso independiente al caso del robo.

Detalles confirmados

El funcionario explicó que, para judicializar la investigación por los daños y el robo, es indispensable que los representantes legales del negocio presenten la denuncia formal ante el Ministerio Público. Una vez integrada la carpeta con la querella y los datos de prueba suficientes, la Fiscalía estará en condiciones de solicitar una orden de aprehensión y llevar el asunto ante un juez.

Hasta ahora, Maximiliano "N" únicamente figura como persona investigada dentro de esa indagatoria y, conforme al debido proceso, mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial.