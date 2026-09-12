Liberan a pareja detenida durante cateos en la colonia Doña Pura

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La pareja detenida durante los cateos realizados en cuatro inmuebles de la colonia Doña Pura quedó en libertad mediante una salida alterna, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para determinar quiénes son los propietarios o poseedores de las viviendas donde fueron localizadas sustancias ilícitas.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte, explicó que la defensa de María Juanita N., de 54 años, y José Luis N., de 57, solicitó una medida alterna de solución de conflictos.

Tras revisar los antecedentes de ambos detenidos y no localizar registros previos, el Ministerio Público autorizó dicha salida, por lo que no se concretó su permanencia bajo una medida cautelar.

Cateos en Doña Pura

Los cateos se efectuaron en domicilios ubicados sobre la calle Rafaela Delgado, a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos del sector. Como resultado, las autoridades aseguraron bolsas con metanfetamina, conocida como cristal, así como marihuana, además de cámaras de seguridad, pipas y grameras, entre otros objetos.

Rodríguez Ríos señaló que las diligencias continúan respecto de los inmuebles donde fueron encontradas las sustancias. Precisó que, hasta el momento, no se ha establecido una relación entre la pareja liberada y otros dos de los domicilios inspeccionados.

Investigaciones en curso

La Fiscalía mantiene las investigaciones para establecer quiénes son los propietarios o poseedores de esos inmuebles y determinar si existe alguna responsabilidad de otras personas en los hechos.

El funcionario indicó que el aseguramiento de las propiedades permanece vigente mientras avanzan las indagatorias y no descartó que de ellas puedan derivarse nuevas acciones ministeriales.